С профессиональным праздником поздравили воспитателей и работников дошкольного образования

27 сентября в стране отмечают День воспитателя и работника дошкольного образования. А в преддверии этого дня с профессиональным праздником сотрудников, работающих в дошкольных учреждениях региона, поздравляли в столице Заполярья.

Полный зал воспитателей, заведующих и педагогов, которые заботятся о самых маленьких северянах. В преддверии своего профессионального праздника работники детских садов получали цветы и благодарности. Также не забыли особо отметить тех, кто стал примером профессионализма и трепетного отношения к малышам для всей страны.

Поздравила с профессиональным праздником коллег, и сама когда-то в прошлом воспитатель детского сада, а ныне министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Яркие, талантливые наши воспитатели, мы гордимся вами и желаем вам успехов и новых достижений … Обязательно во всем вас поддержим».

Ведомственные и региональные награды воспитатели получили из рук губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона подчеркнул, какую важную миссию несут работники дошкольного образования, а также пообщался с ними в формате вопрос-ответ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это дорогого стоит, что наши воспитатели – сотрудники детских садов относятся к детям, которые к ним приходят, как к своим родным … И эту среду обеспечивают, прежде всего, наши воспитатели».

В нашем регионе созданы все условия для того, чтобы профессия воспитателя оставалась такой же востребованной. Педагогов дошкольного образования поощряют выплатами и создают условия для творческого развития, в том числе и в проектах, связанных с улучшением пространств для маленьких подопечных детских садов. Так, с 2022 года по проекту «Арктическая школа» преобразовано 82 пространства. В 28 детских садах появились центры «Уникум. Малыш», современные спортивные и музыкальные залы, созданы комфортные условия для всех ребят, включая детей с ОВЗ. Обновили творческое пространство для занятий детей и в одном из детских садов Колы.

Ирина Букша, педагогический работник Детского сада №47 города Кола: «Ребята там могут заниматься творчеством, музыкой, танцами».

С поздравлениями для заполярных воспитателей выступили и маленькие подопечные мурманских детских садов.