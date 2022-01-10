С «Пушкинской картой» можно будет ходить в кино

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с февраля жители России смогут использовать «Пушкинскую карту» для покупки билетов в кинотеатры на отечественные фильмы, на это в течение года по программе можно будет тратить до двух тысяч рублей.

Напомним, с 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с трёх до пяти тысяч рублей в год. В феврале возможности карты будут расширены. Её станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что «Пушкинская карта» стала очень востребованной программой. «Всего за четыре месяца в ней приняли участие более 3,5 млн человек. Было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей», - отметил он.

«Пушкинская карта» - программа популяризации культурных мероприятий, запущенна в стране с 1 сентября 2021 года. Карта даёт возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.