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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.21 19:30

С рабочей поездкой Мурманскую область посетили представители Всероссийского общества глухих

По словам заместителя губернатора Елены Дягилевой, на данный момент в области проживает 800 человек с ограничениями слуха, более половины из них состоят в региональном отделении «Всероссийское общество глухих».

Для глухих людей организована диспетчерская служба, которая позволяет им получить консультацию по самым разным вопросам, в том числе и медицинским. По указу губернатора поддержка этой службы сейчас увеличена в 10 раз, теперь её ежегодное финансирование составляет 2 млн рублей.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас есть коррекционная школа-интернат города Мурманска, в которой обучается 160 детей. По результатам 2020-2021 учебного года среди них, если именно взять детей с инвалидностью по слуху, 53 человека».

На встрече с представителями правительства Мурманской области вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков, посетивший Мурманск с рабочим визитом, высоко оценил техническое оснащение коррекционной школы, а также использование языка жестов во время обучения.

Евгений Безруков, вице-президент ОООИ «Всероссийское общество глухих»: «В школе наравне с письмом, с устной речью используется и русский жестовый язык. Мы считаем, что это очень и очень хорошо. Почему? Потому что это повысит качество образования при выпуске наших ребят».

При содействии правительства области транслируются специальные выпуски новостей, снабжённые субтитрами, а региональное отделение Общества глухих участвует в грантовой поддержке, организованной Министерством труда и социального развития.

Замгубернатора также отметила, что слабослышащие не испытывают серьёзных трудностей при поиске работы, успешно трудоустраиваются – в основном на предприятия, производящие текстиль и картон.

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