С рабочим визитом ЗАТО Александровск посетила руководитель регионального Управления Росреестра

Уже почти полгода в большом ЗАТО ведётся работа по наполнению сведений единого государственного реестра недвижимости.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Муниципалитету предстоит большая работа, связанная с выявлением правообладателей, поэтому также призываем граждан ЗАТО Александровск, если у них есть права, которые не зарегистрированы в установленном порядке, либо они возникли до 1998 года, прийти в МФЦ и зарегистрировать их».

Порядка 40% объектов, находящихся в ЗАТО, не зарегистрированы в ЕГРН, то есть хозяин квартиры, гаража или иного недвижимого имущества официально не определён. Сроки исполнения федеральных законов о сведениях и гаражной амнистии велики, но не стоит затягивать с предоставлением документов о праве на имущество, говорят специалисты. Ведь таким образом, владелец сам застраховывает себя от возможных проблем с продажей или передачей по наследству.