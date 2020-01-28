С работой над ошибками управляющая компания не справляется

Депутаты городского Совета и специалисты управления округов следят за работой управляющих компаний. В Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды уборки дворовых территорий.

Несмотря на двадцатиградусный мороз, депутат городского Совета и представители управления округа выехали на плановый рейд в Ленинский район. Проверяли, как управляющая компания справляется с содержанием дома и двора на Октябрьской, 36.

Александр Накай, депутат Совета депутатов города Мурманска: «С ними уже общались, выдавали уведомления, сроки давали разумные по устранению недостатков, по вывозу снега из двора, дворовых территорий. Но сегодня мы видим сосульки, большое количество, во дворе на тротуарах скользко, видно, что можно упасть».

Но разговоры с управляющей компанией «Мурмантехсервис» не привели к решению проблемы. Также специалисты отметили, что это не единственное нарекание на организацию. К нам в редакцию обратилась жительница одного из домов по улице Софьи Перовской, который так же обслуживает «Мурмантехсервис».

Депутат горсовета Александр Накай заверил, что мириться с таким положением дел и безответственным отношением компании проверяющие не станут.

По итогам этой проверки в отношении жилищников были составлены административные акты и организацию накажут рублем.