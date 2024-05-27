С размахом отметили День Мурманской области, активная жизнь старшего поколения, новые льготы для участников СВО и их семей – актуальные вопросы оперативного совещания

По традиции в первый день недели в правительстве Мурманской области проходит оперативное совещание с губернатором региона. Сегодня обсудили много важных вопросов, в числе которых даты фестиваля «Териберка», программа долголетия северян и развитие малого и среднего бизнеса.

Заполярный край с размахом отметил День Мурманской области. На мероприятиях, посвящённых 86-й годовщине, побывали более 90 тысяч жителей региона. Статистикой на оперативном совещании поделился Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В преддверии официальной даты хочу ещё раз поздравить всех наших жителей, всех северян, поблагодарить за тот вклад, который каждый вносит в развитие нашей области. Она уверенно развивается, динамично движется вперед, несмотря на всё давление, ограничения, санкции и прочее».

Кроме праздников и мероприятий, направленных на развитие молодёжи, глава региона обратил внимание и на старшее поколение, поднял тему активности пожилых граждан. Так, в регионе действует программа, способствующая долголетию его жителей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Программой предусмотрен комплекс мероприятий. Одиннадцать разделов, более 80 мероприятий, которые посвящены как раз вовлечению пожилых северян в активную жизнь. Если говорить о социальном обслуживании, то социальные услуги людям во всех формах социального обслуживания предоставляет 51 поставщик социальных услуг».

Также на оперативном совещании Андрей Чибис сообщил о принятии системных решений по итогам отчёта о работе регионального правительства, а именно, о законопроектах, которые губернатор внёс ещё на прошлой неделе в Мурманскую областную Думу о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы предложили убрать критерий нуждаемости для детей войны и, вообще, для всех пользователей этой льготы. В рамках действующего регионального законодательства ввести возможность авансирования. Сегодня – это компенсация после понесённых затрат, а в том законопроекте, который внесён мной в областную Думу, по итогам обсуждения на отчёте, вводится авансирование».

Кроме этого, участники совещания рассмотрели вопросы развития малого и среднего бизнеса в Мурманской области. Глава региона напомнил, что для предпринимателей с 2020 года в регионе действует ряд преференций.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всего у нас 51 мера поддержки для малого и среднего бизнеса. Они дают соответствующий эффект от количества тех, кто у нас работает в малом и среднем бизнесе. Зарегистрированных субъектов предпринимательства у нас по итогам прошлого года 26 тысяч единиц, самозанятых более 28 тысяч, а в сфере малого и среднего бизнеса работают более 105 тысяч человек. Это огромная цифра».

На оперативном совещании министр науки и образования региона Диана Кузнецова отметила, что Мурманская область занимает 1-е место в АЗРФ по числу научных исследователей и объявила об открытии приёма научных работ на два конкурса.

Диана Кузнецова, министр науки и образования Мурманской области: «Основными формами поддержки являются гранты, премии и стипендии. Отмечу, что в 2024 году получателями этой стипендии являются 70 молодых учёных. Кроме того, для наших учёных предусмотрены социальные меры поддержки – это программа «Свой дом в Арктике», компенсация аренды жилья».

В Мурманскую область приходит весна, в связи с этим на совещании подняли тему лесных пожаров. Глава региона напомнил, что все муниципалитеты должны быть готовы обеспечить соответствующее патрулирование.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Установлены зоны авиационного обнаружения и наземного тушения по кварталам лесничества Мурманской области, а также утверждены маршруты и сроки авиационного патрулирования лесов и наземного патрулирования».

А заключительным вопросом на оперативном совещании стала тема IX Арктического фестиваля «Териберка». В рамках обсуждения утвердили даты его проведения - 24 и 25 августа.