С региональным цифровым туристическим гидом не заплутаешь в тундре

В Мурманске запустили цифровой туристический гид murmansk.travel. Он содержит информацию необходимую гостям региона при путешествии. Портал поможет спланировать поездку в зависимости от сроков, интересов и целей.

В гиде указаны маршруты, есть каталог отелей, ресторанов, музеев, театров, исторических и природных памятников. В зависимости от интересов, можно выбрать желаемое направление поездки - от гастрономических туров до экологического и паломнического. Также на портале можно сразу оплатить понравившиеся услуги, забронировать гостиницы и билеты. Сообщается, что на сервисе можно будет оставлять отзывы, тем самым наглядно демонстрировать, какой бизнес работает качественно, а где есть проблемы. Портал будет полезен и для местных жителей: они смогут расширить свои знания о регионе, в котором живут, и разнообразить свои выходные.