С сегодняшнего дня детские игровые центры в Мурманской области могут получить финансовую поддержку

Речь о компенсации затрат, понесенных в период действия противопандемийных ограничений.

Эту меру поддержки уже анонсировал глава региона. Предприниматели могут получить 100-процентную компенсацию затрат на арендную плату и коммунальные платежи. На эти цели из резервного фонда выделено 10 миллионов рублей.

Заявки на данный вид поддержки принимаются в срок до 30 октября 2021 года включительно. Документы принимают в офисе Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте ФОРМАП.