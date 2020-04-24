С сегодняшнего дня рыбакам-любителям Мурманской области разрешено выходить в море на маломерных судах

Но при соблюдении определенных условий.

С просьбой о смягчении запретов к главе региона Андрею Чибису с помощью телеканала «Арктик-ТВ» обратились рыбаки-любители, которые в силу введенных ограничений вынуждены были прекратить морскую рыбалку. Проблемный вопрос был рассмотрен губернатором совместно с муниципалитетами, врачами и эпидемиологами.

Теперь, выходить в море могут владельцы маломерных судов, но только после получения письменного согласования главы администрации, на территории которого проживает рыболов-любитель. Малейший признак заболевания – причина остаться дома.

Пассажиров на судне должно быть в два раза меньше от разрешённого числа.

Подробнее с условиями можно ознакомиться в соответствующем постановлении, оно опубликовано на портале правительства Мурманской области.