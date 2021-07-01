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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.21 19:30

С сегодняшнего дня в Мурманской области начинается приём заявок на получение разрешений на добычу лося

Для участия в распределении разрешений охотники обращаются в Минприроды Мурманской области, где им необходимо предоставить только заявление об участии.

Новый порядок выдачи разрешений предусматривает их распределение в порядке очередности поступления заявлений. В случае, если их количество превысит лимит добычи, охотников будут выбирать с помощью жеребьёвки.  Приём заявок продлится до 15 июля.

 

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