С сегодняшнего дня в Мурманской области начинается приём заявок на получение разрешений на добычу лося

Для участия в распределении разрешений охотники обращаются в Минприроды Мурманской области, где им необходимо предоставить только заявление об участии.

Новый порядок выдачи разрешений предусматривает их распределение в порядке очередности поступления заявлений. В случае, если их количество превысит лимит добычи, охотников будут выбирать с помощью жеребьёвки. Приём заявок продлится до 15 июля.