В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.21 19:30

С сегодняшнего в Мурманской области начинается массовая вакцинация от коронавируса

Уже в ближайшие дни недели жители Заполярья смогут получить долгожданную вакцину в поликлиниках. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области.

В Мурманскую область доставили пока 3000 доз препарата «Спутник Ви». Но количество вакцины, доступной в медучреждениях, будет расти. В первую очередь прививать будут медиков, сотрудников образовательных учреждений и социальных работников. На сегодняшний момент вакцину получили более 1200 человек из этих категорий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Соответствующие прививочные кабинеты открыты на базе медучреждений региона. Эта работа проведена, соответствующая вакцина в эти кабинеты доставлена. Это кабинеты в Мурманске, в Коле, Мурмашах, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, Никеле и в Печенгской ЦРБ. В ближайшее время также соответствующие кабинеты начнут работать в Североморске»ю

Ещё одна хорошая новость. В Мурманской области возобновляется работа домов культуры и театров. Несмотря на то, что коронавирусные ограничения, связанные с этой сферой деятельности, сняли, дату открытия каждого учреждения будет определять их руководство.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Представления могут возобновляться в учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Естественно, с ограничениями, которые предписаны Роспотребнадзором. Они аналогичны тем ограничениям, которые действуют для кинотеатров. Это 50% загрузка с соблюдением режима, графика дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактный способ продажи билетов».

В этом году некоторые школы Мурманской области могут модернизировать. Образовательным учреждениям предоставили возможность поучаствовать в конкурсе грантов по программе «Современное школьное пространство: «Arctic school». Губернатор Мурманской области уверен, что привлекать к обсуждению проектов необходимо ещё и школьников.

Также во время совещания подвели первые итоги работы автоматизированной системы контроля уборки улиц. Сейчас из 430 единиц снегоуборочной техники зарегистрировано 412 машин. Однако в программе, отслеживающей ручную уборку территорий, выявлены проблемные моменты. Отчёт о них отправлен разработчику для устранения возникших недочётов.

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