С севера родного – на далёкий юг! Лучших призывников отправили в научную роту технополиса «Эра»

Для кого-то лето – это время отпусков и развлечений, а для молодых людей – пора традиционного призыва. Команду будущих солдат из Мурманска отправили служить в части Западного военного округа, один из них удостоился чести поехать в научную роту технополиса «Эра».

Служить в научную роту отправляют лучших новобранцев – в этом году такая честь выпала Михаилу Ширнину, окончившему с отличием бакалавриат и магистратуру Мурманского государственного технического университета.

Людмила Петрова, директор естественно-технологического института МГТУ: «Таких студентов, как Миша, должно быть больше. Я думаю, если он найдёт там себя, как учёного, то это будет большая польза, даже, если он не продолжит служить. Это будет ступенька для дальнейшего. В любом случае, считаю, что служить нужно, особенно молодым мальчишкам, ступень, которая раскрывает потенциалы, считаю, что они оттуда приходят мужчинами».

Студентом Михаил был долгих 6 лет. За его плечами не одна научная работа, а также победы на международных конкурсах. По словам новобранца, волнения перед поездкой он практически не испытывает, а, наоборот, с нетерпением ждёт новых экспериментов и открытий.

Стоит отметить, что сначала мурманские призывники организованной командой проследуют до Москвы, а затем отправятся к местам прохождения дальнейшей службы в свои воинские части.