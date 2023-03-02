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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.23 19:30

С шутками по жизни. Мурманчане продолжают развиваться в профессиональном юморе

В областном центре запустили игру «Импровизация» по мотивам одноименного российского шоу.

Шоу «Импровизация» знакомо многим. Четверо молодых людей с юмором обыгрывают предложенные им задания. Главная сложность – все шутки не заранее написанные, они рождаются перед зрителем здесь и сейчас. А недавно появилось ещё одно шоу «Импровизация. Команды». Его мурманские юмористы и взяли за основу своего проекта. 

Дмитрий Амелькин, руководитель «Stand Up Мурманск»: «Мы в сентябре провели небольшой фестиваль. В Доме молодёжи собрали несколько команд. К нам приезжали прикольные ребята из Санкт-Петербурга. Они провели-мастер-класс для команды, когда мы делали отчётный концерт. После этого мы несколько раз собирались в барных заведениях, а сегодня пришли в «СОПКИ». И снова поборются команды за звание самого смешной в командной импровизации».

В шоу участвуют две команды. Одна из них опытная – ребята играют в Мурманской лиге КВН, умение шутить перед зрителем у них есть. Однако, между поставленными отрепетированными сценками и чистой импровизацией разница большая. Поэтому, нельзя сказать, что здесь они чувствуют себя как рыба в воде.

Мария Парфенова, участница команды «Синергичные»: «Это и для КВН полезно. Полезно развивать импровизацию, поприкалываться со своими, в своей обстановке немного разряженной. Так как КВН - это больше концертная программа, то тут больше общение с залом, друг с другом».

Денис Трутнев, участник команды «Синергичные»: «В КВН ты месяц к игре готовишься, а тут вышел, ляпнул что-нибудь и забыл».

Второй команде вообще приходится непросто. Они не профессиональные юмористы, не выступали на сцене. Просто 4 молодых людей очень любят юмор и хотят попробовать свои силы в нём. Так собрались люди разных профессий, чтобы поучаствовать в необычном для них шоу.

Владимир Зевакин, участник команды «Спонтанные»: «Собрались, как мне кажется, максимально разные люди. Мы работает в абсолютно разных местах. Я, например, в библиотеке, у нас товарищ в команде продаёт автозапчасти. Поэтому мы и спонтанные, собственно говоря».

Яна Тумакова, участница команды «Спонтанные»: «А я работаю на стройке. Самую мужскую профессию себе выбрала».

Владимир Зевакин, участник команды «Спонтанные»: «Во многом импровизация строится на ассоциативном ряде. И когда мы разовьём в себе этот ассоциативный ряд, он очень сильно помогает при выступлении».

Отметим, что шоу «Импровизация» проводят в Мурманске раз в месяц. Когда и где будет следующее выступление, можно узнать в группе Дома молодёжи или «Стендап Мурманск».

 

Комментарии

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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