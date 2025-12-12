Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.25 19:30

С «Тайны часов вечности» в Мурманске стартовали ежегодные губернаторские ёлки

Первое праздничное представление провели в Ледовом дворце. В этом сезоне ребят радуют уникальным театрализованным выступлением артистов из разных регионов России.

Интерактивный музыкальный спектакль в стиле стимпанк погрузил юных зрителей в мир механизмов и шестерёнок. Героям предстояло собрать воедино осколки зеркал, преодолеть магию дыма, огня и молний, чтобы запустить старинные дворцовые часы вечности.

Идея этой сказки зародилась несколько лет назад, а подготовка представления заняла около двух месяцев.

Максим Головчанов, режиссёр спектакля «Тайна часов вечности»: «Я по работе приезжал в Мурманск и услышал необычную легенду о Гиперборее, о том, что где-то в Мурманской области находятся врата Гипербореи, и, возможно, здесь у нас появились именно те люди, учёные, которые дали этому миру невероятные технологии. Исходя из этой легенды, появилась мысль написать, придумать интересную сказку про легенду о дворце великих учёных Севера, которые дали этому миру все современные технологии».

Активное взаимодействие с ребятами в зале было неотъемлемой частью постановки. Это позволило до последней минуты удерживать вовлеченность юных зрителей в фантастическую историю.

Ирина Чумантьева, актриса спектакля «Тайна часов вечности» и Сергей Коровин, актёр спектакля «Тайна часов вечности»:

- дети – это самый искренний и трепетный зритель, которого практически невозможно обмануть. Для нас это большая ответственность, мы очень волнуемся.

В этом году губернаторские ёлки посетят более 20 тысяч детей из разных уголков Заполярья, в том числе приедут и гости из Приморска – подшефного региона.

Приглашения на представление получили юные северяне из льготных категорий, а также ребята с выдающимися достижениями в учёбе, творчестве и спорте.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Мы проводили ледовые шоу, театрализованные представления, спектакли, а сейчас – стимпанк. Мы ожидаем чего-то неожиданного. Я тоже не видела ещё эту программу, но мы всегда стараемся удивлять наших юных северян».

Ещё до начала спектакля гостей окунули в предновогоднюю, сказочную атмосферу. Детей и родителей встречают сказочные герои в праздничных нарядах.

Полина Юшкевич, волонтёр: «Мы здесь детей развлекаем, провожаем до своих мест, фотографируемся с ними. Создаём настроение новогоднее».

Ежегодно губернаторские ёлки впечатляют новыми, неповторимыми шоу, которые вызывают у юных зрителей самые яркие эмоции. Так и в этом году.

Милада Баева, зритель: «Мне понравилось, как на катке катались».

Основную часть гостей первой губернаторской ёлки составили семьи участников специальной военной операции. При поддержке правительства региона родственники защитников получают приглашения на ёлки.

Маргарита Тозик, зритель: «Ребёнку очень нравится, подарки отличные, представления прекрасные!».

Традиционные губернаторские ёлки пройдут с 12 по 14 декабря в Ледовом дворце спорта Мурманска. Мероприятия станут центральным событием праздничного марафона, охватывающего все муниципалитеты области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:35«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 2 серия (18+)01:15«Лондонские каникулы». Художественный фильм (16+)02:50«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные проверки котельных-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»