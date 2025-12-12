С «Тайны часов вечности» в Мурманске стартовали ежегодные губернаторские ёлки

Первое праздничное представление провели в Ледовом дворце. В этом сезоне ребят радуют уникальным театрализованным выступлением артистов из разных регионов России.

Интерактивный музыкальный спектакль в стиле стимпанк погрузил юных зрителей в мир механизмов и шестерёнок. Героям предстояло собрать воедино осколки зеркал, преодолеть магию дыма, огня и молний, чтобы запустить старинные дворцовые часы вечности.

Идея этой сказки зародилась несколько лет назад, а подготовка представления заняла около двух месяцев.

Максим Головчанов, режиссёр спектакля «Тайна часов вечности»: «Я по работе приезжал в Мурманск и услышал необычную легенду о Гиперборее, о том, что где-то в Мурманской области находятся врата Гипербореи, и, возможно, здесь у нас появились именно те люди, учёные, которые дали этому миру невероятные технологии. Исходя из этой легенды, появилась мысль написать, придумать интересную сказку про легенду о дворце великих учёных Севера, которые дали этому миру все современные технологии».

Активное взаимодействие с ребятами в зале было неотъемлемой частью постановки. Это позволило до последней минуты удерживать вовлеченность юных зрителей в фантастическую историю.

Ирина Чумантьева, актриса спектакля «Тайна часов вечности» и Сергей Коровин, актёр спектакля «Тайна часов вечности»:

- дети – это самый искренний и трепетный зритель, которого практически невозможно обмануть. Для нас это большая ответственность, мы очень волнуемся.

В этом году губернаторские ёлки посетят более 20 тысяч детей из разных уголков Заполярья, в том числе приедут и гости из Приморска – подшефного региона.

Приглашения на представление получили юные северяне из льготных категорий, а также ребята с выдающимися достижениями в учёбе, творчестве и спорте.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Мы проводили ледовые шоу, театрализованные представления, спектакли, а сейчас – стимпанк. Мы ожидаем чего-то неожиданного. Я тоже не видела ещё эту программу, но мы всегда стараемся удивлять наших юных северян».

Ещё до начала спектакля гостей окунули в предновогоднюю, сказочную атмосферу. Детей и родителей встречают сказочные герои в праздничных нарядах.

Полина Юшкевич, волонтёр: «Мы здесь детей развлекаем, провожаем до своих мест, фотографируемся с ними. Создаём настроение новогоднее».

Ежегодно губернаторские ёлки впечатляют новыми, неповторимыми шоу, которые вызывают у юных зрителей самые яркие эмоции. Так и в этом году.

Милада Баева, зритель: «Мне понравилось, как на катке катались».

Основную часть гостей первой губернаторской ёлки составили семьи участников специальной военной операции. При поддержке правительства региона родственники защитников получают приглашения на ёлки.

Маргарита Тозик, зритель: «Ребёнку очень нравится, подарки отличные, представления прекрасные!».

Традиционные губернаторские ёлки пройдут с 12 по 14 декабря в Ледовом дворце спорта Мурманска. Мероприятия станут центральным событием праздничного марафона, охватывающего все муниципалитеты области.