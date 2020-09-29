С телевизором - с «Поля чудес»

Команда 10-го судоремонтного завода сыграла в «Поле чудес». Заводчане не только «буквально» завалили подарками Леонида Якубовича, но и спели им гимн, посвящённый родной «десятке».

Не считая даров северной природы в музей программы участники шоу с 10-го СРЗ передали макет подводной лодки проекта 949А «Антей» и часть сварного шва лёгкого корпуса субмарины третьего поколения. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в качестве презента передал Леониду Аркадьевичу толстовку и бейсболку с брендом «На Севере - жить!».

Победителем игры стал представитель Союза машиностроителей России из г.Пензы, который увез набор бытовой техники, зеркальный фотоаппарат и компьютер. На АО «10 СРЗ» команда привезла телевизор.