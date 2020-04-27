С территории стройки в Белокаменке и мышь не проскочит

Круглосуточный контроль силовых структур на временном КПП на дороге мимо Белокаменки в сторону ЗАТО Александровск стал ещё жёстче. Въехать и выехать местным жителям разрешается только при наличии регистрации. Документы тщательно проверяются. При этом рабочим со стройплощадки компании «НОВАТЭК» из Белокаменки самостоятельно покидать территорию объекта запрещено.

Мимо усиленных нарядов полиции, военной автоинспекции и Росгвардии в районе Междуречья и Белокаменки без документов о постоянной или временной регистрации по месту жительства ни проехать, ни пройти. Пересечь КПП могут экстренные службы и компании, выполняющие контрактные обязательства в близлежащих населенных пунктах, но у них на руках тоже должны быть разрешающие бумаги.

В Мурмашах, на территории санатория «Лапландия», создан обсерватор. Там под наблюдением врачей находятся более двухсот сотрудников стройки в Белокаменки, которые уже имеют первый отрицательный тест на коронавирус. Персонал учреждения так же постоянно находится в обсерваторе.

После получения второго отрицательного анализа на коронавирус, и по истечении двухнедельного карантина, они смогут покинуть территорию региона и вернуться домой.