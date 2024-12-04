С топором на оппонента: в Мурманске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство

По данным следователей, подозреваемый и его жертва встретились у больничной койки пациента, которого пришли навестить.

Во время разговора у посетителей завязался спор. Они решили уладить разногласия возле гаражей на улице Свердлова в назначенное время.

Обвиняемый - 41-летний мужчина основательно подготовился к решению конфликта и захватил с собой топор, которым ударил оппонента несколько раз, однако, пострадавший отбился.

В ситуации теперь будет разбираться суд.