С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров

Для кого-то такое расстояние кажется огромным, но не для байкерши Валентины. В свои 65 лет она рассекает по дорогам России на мотоцикле в поисках приключений.

Валентина по профессии транспортный дизайнер. Уже 40 лет она гоняет на мотоциклах. Первым железным конём у женщины был «Урал», с ним она познала все прелести и трудности езды на двухколёсном транспорте. Однако исполнить мечту байкерши – побывать на краю земли – в Мурманской области ему не довелось.

Валентина Взятышева, байкер: «Когда мне говорили, что на «Урале» тяжело, я говорила: тяжело цемент на стройке класть, а после этого всё легко. А когда спрашивают, как на этом после «Урала», я говорю: как дома у холодильника. Отключается от кнопки и урчит. А это что? Это «Сузуки интрудер250». Малокубатурник считается. Но это вообще. Полная реинкарнация «Явы», у него такая же мощность, как у мотоцикла «Ява».

Валентина приехала из города Снежинск Челябинской области. Непростой маршрут включал в себя Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Москву, Санкт-Петербург и Карелию. Финальной точкой поездки стал Мурманск и поездка в Териберку. Там сибирячка искупалась в северных водах Ледовитого океана.

Валентина Взятышева, байкер: «Была цель искупаться в Баренцевом море. По ходу дела появился ещё один мотоциклист. Небесная канцелярия нас сводит. Я смазывала цепь, он меня догнал. Задачи в море искупаться совпали. Нам показали в Териберке песчаный пляж. Он говорит, нет, с другой стороны лучше есть место. Я говорю хорошо, поехали дальше на водопад».

Валентине сейчас 64 года, но она не любит говорить о возрасте и отмечает, что это всего лишь цифра. Если человек всегда в движении, активный и спортивный, то никакие невзгоды его не догонят. Такого мнения придерживаются и наши байкеры, которые встретили уральскую гостью.

Михаил Крапля, президент MCC «Murman Riders»: «Это состояние души. И здорово, когда люди в любом возрасте находят силы и интерес двигаться и путешествовать. Неважно на чём – на мотоцикле, велосипеде, пешком. Это ж прекрасно».

Лада Бахолдина, сенатор MCC «Murman Riders»: «Много сейчас девушек, да, девушек, которые путешествуют. Тут возраст абсолютно неважен. Причём такая тенденция, одиночками. Восхищаюсь, потому что не боятся в нашей сложной дорожной обстановке путешествовать. Такой риск есть, конечно. Рисковые девчонки, молодцы».

Мурманские байкеры показали Валентине город и даже пригласили на байкерскую свадьбу. Обратный маршрут будет включать в себя несколько остановок по любимым городам и завершиться дома в Челябинской области.