С «Вечёркой» всегда интересно!

О чем сегодня пишут журналисты «Вечернего Мурманска», какие материалы увидят читатели издания завтра? Теперь зрители «Арктик-ТВ» первыми будут узнавать о новостях из «кухни» «Вечёрки.

Почему трубы лопаются несколько раз в неделю? Кто виноват? Как прекратить эту череду аварий? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Вечерки» в статье «Трубное окоченение».

Попал в больницу мурманчанин, который вместе со своим котом автостопом добрался до Владивостока, сообщает «Вечерка». Владислав Евглевский простудился в дороге, а его боевому коту Сэму хоть бы хны! В завтрашнем номере «Вечерка» рассказывает подробности необычного путешествия мурманчанина и его кота.

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