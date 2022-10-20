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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.22 19:30

С верой в Бога: Мурманская епархия отправляет северянам, мобилизованным и участникам СВО, специальные посылки

Специалисты утверждают, что вопрос веры всегда стоит остро в критических ситуациях, а участие северян в СВО в том числе. Мурманская епархия в лице настоятеля храма Спаса-на-Водах передала для жителей региона, которых призвали в рамках мобилизации и участвующих в спецоперации, освещённую атрибутику.

Поднять боевой дух может не только поддержка семей мобилизованных и гуманитарная помощь, но и вера в Бога.

Андрей Амелин, протоиерей, настоятель храма Спас-на-Водах, г. Мурманск: «Если мы обращаемся к святым за помощью, то в библии есть такая фраза: «Дивен Бог во святых своих». Мы всё равно молимся Богу. Просто святые - это те люди, которые стяжали такой мир в душе, что по их молитвам господь творил чудеса: исцеление болящих и, самое главное, исцеление человеческой души».

Настоятель храма Спас-на-Водах Отец Андрей передал мобилизованным и участникам СВО священную атрибутику. Православные чётки, миниатюрные иконы без рамы с ликами Николая Чудотворца.

Верующие северяне знают, что он покровитель всех мореплавателей, а значит, оберегает и военных моряков. Ещё один святой, связанный с флотом, - адмирал Ушаков.

Священнослужители утверждают, что вопрос веры всегда остро стоит в критических ситуациях, горячие точки одна из таких.

Елена Шалаева, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»: «Хочу сказать, что это уникальная акция. Эта помощь будет нужна. Мы сейчас пообщались с отцом Андреем, послушали те истории жизненные, которые произошли буквально недавно - два там три дня назад. Люди приходили рассказывали как церковные вещи спасают жизнь людям, но самое главное, как заметил отец Андрей, надо не просто носить эту вещь, а именно верить в то, что она тебе поможет в нужную минуту».

В ближайшее время в штабе сбора гуманитарной помощи, будет организована погрузка машины, в которой мобилизованным и участникам СВО доставят специальные посылки от Мурманской епархии.

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