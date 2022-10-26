С вопросами безопасности в Сети разбирались ученики «Академии телевиденья»

На пресс-конференции ребята из проекта «Академия телевидения» отработали навыки интервьюера, получили много профессиональной информации и не только. Ученикам «Академии телевиденья» рассказали о важных вещах в наше время – о безопасности в Сети.

Научить культуре поведения в социальных сетях - цель проекта «Информационная безопасность детей в Интернете». Один из его этапов - серия социальных роликов, созданных при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Видео показывают школьникам Мурманска, включая и юных журналистов «Академии телевиденья».

В XXI веке дети - активные пользователи Всемирной паутины и уже сталкиваются с жуликами.

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Я заказала на «Алиэкспрессе» серёжки для подруги, они были золотыми. Они мне пришли, но когда я их распаковала, то они были не золотые… Я позвонила в службу поддержки, мне вернули деньги, а этого продавца заблокировали. Вывод такой: будьте осторожны в Интернете. Не попадайтесь на всякие непопулярные сайты».

Благодаря специальным роликам ребята узнали различные способы мошенничеств, с которыми можно столкнуться в Сети и варианты борьбы с ними.

Константин Крапля, ученик «Академии телевидения»: «Не надо говорить код от смс, который присылают. Это пароль - то, что хотят взломать. Не надо соглашаться про быстрые зарплаты».

София Стрекаловская, ученица «Академии телевидения»: «Я думаю, что сразу можно понять, что это мошенники. Поэтому и не надо давать номер телефона, номер карты, пароли, все данные, которыми могут воспользоваться мошенники».

Чтобы обезопасить ребёнка, родители также должны рассказывать своим чадам о различных способах мошенничества и стараться контролировать поведение детей в коммуникационной сети «Интернет».