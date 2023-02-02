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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.23 19:30

С вредных советов стартовал ежегодный конкурс «Ступени мастерства – 2023» для педагогов муниципальных учреждений Мурманска

Победитель городского конкурса примет участие в региональных соревнования, а в случае победы и там - будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

В этом году торжественное открытие традиционного городского конкурса «Ступени мастерства» состоялось в здании недавно построенного на улице Достоевского детского сада. Педагогический конкурс проходит в 3 этапа.

Анна Аксёнова, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска: «Есть заочная часть конкурса, 6 февраля начинается. Будут смотреть интернет-страничку, портфолио – всё, что представлено в электронном формате. С 13-го числа начнётся очная часть для 25-ти в этом году участников. Они сначала будут представлять мастер-класс, затем они проведут педагогическое мероприятие с детьми 13-го, 14-го и  15-го числа».

Из всех участников жюри выберет 10 финалистов, которые расскажут о своей педагогической находке и примут участие в педагогических дебатах. И уже по результатам этого тура, будет назван один победитель.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Каждый родитель хочет, чтобы с его самым замечательным и талантливым ребёнком занимались увлеченные своим делом, способные, креативные педагоги. Поэтому такой конкурс, как сегодня, позволяет не только опытным наставникам, но и начинающим педагогам показать своё мастерство».

Прежде чем перейти к основной части программы, команда педагогов подготовила для участников конкурса так называемые «Вредные советы для конкурсантов»: презентацию и тему не пытайтесь подружить, интересным выступленьем никого не удивить. Постарайтесь перепутать цели, методы, объект и в жюри все хором скажут – креативный интеллект.

А вот теперь и самое главное: победители и призёры конкурса предыдущих лет проводили для новых молодых участников мастер-классы. Всего их было запланировано шесть.

Например, на первом мастер-классе специалистам показывали, как при помощи несложного инвентаря сделать свой маленький анимационный фильм.

Каждый конкурс, конечно, это возможность для педагогов – профессионалов в своём деле получить новый опыт: продемонстрировать свои способности и продвинуться по карьерной лестнице, вдохновиться новыми методами в работе, обновить свой взгляд.

Татьяна Осипенко, участница конкурса «Ступени мастерства – 2023», воспитатель детского сада №151: «Это интересно. Можно набраться опыта, можно показать себя в какой-то степени. Мне всегда были интересны конкурсы. Хочу что-то новое для себя узнать, какие-то направления новые. Посмотреть, как другие участники выступают. Мне кажется, главное, перебороть своё волнение и страх, потому что он главный противник всех наших конкурсов. Нужно не волноваться, а делать всё, что ты умеешь, и с улыбкой».

Конкурсанты зарядились положительными эмоциями на старте соревнования и теперь, с новыми силами приступят к своей подготовке. Пожелаем им удачи.

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