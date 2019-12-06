С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер

Обильные снегопады за два дня полностью засыпали дворы Мурманска. Для управляющих компаний наступили непростые времена, вовремя устранять сугробы успевают не все организации. В Управлении Октябрьского округа Мурманска состоялось очередное собрание оперативного штаба, на котором скоординировали дальнейшие действия коммунальщиков.

За последние дни в Мурманске выпало 60% месячной нормы осадков. Специалистам управляющих компаний приходится трудиться усерднее, но по различным причинам не все они справляются с уборкой на вверенных им территориях. Многие организации, заключив договоры на аренду спецтехники, не торопятся её использовать.

«В зимнее время содержание территорий - это действительно серьёзная расходная часть и, на мой взгляд, это банальная экономия денежных средств со стороны управляющих организаций, - говорит Андрей Здвижков, заместитель главы администрации города Мурманска – начальник Управления Октябрьского административного округа. - В ТСЖ, например, 80 процентов территорий убирают дворники и справляются. Они заказывают технику раз в две недели и проводят уборку куч снега раз в две недели. Они справляются со стихией и содержат территории в надлежащем виде».

На ближайшие дни синоптики не прогнозируют серьёзных осадков, поэтому в Управлении Октябрьского округа Мурманска на собрании оперативного штаба управляющих компаний обсудили устранение уже существующих снежных завалов.

«Прогноз был известен заранее, я говорил, что надо подготовиться, принять меры по содержанию, - отмечает Андрей Здвижков, заместитель главы администрации города Мурманска – начальник Управления Октябрьского административного округа. - К сожалению, не все отреагировали на это. По состоянию на сегодняшний день у нас 83 процента территорий имеют замечания по механизированной уборке, 71 процент требуют очистки, чуть лучше дела по ручной уборке - 43% имеют замечания».

Стоит заметить, что со следующей недели в собрании оперативного штаба впервые примут участие представители новой областной управляющей компании, в обслуживание которой перешли 7 домов в Октябрьском округе.