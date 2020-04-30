С вывозом мусора всё хорошо, а вот с платежами - хуже

Сразу после перерыва, который Евгений Никора посвятил волонтёрской работе, глава администрации Мурманска возглавил совещание по вопросам организации работы филиала «Управление отходами» на территории столицы Заполярья.

Главный вопрос повестки – обеспечение бесперебойной работы регионального оператора в грядущие длинные выходные. Не секрет, что в период пандемии платежи предприятиям, обеспечивающим вывоз ТКО, снизились, что заметно усложнило их работу. При этом жалоб на сбои в работе Управления отходами в Мурманске стало заметно меньше. И здесь – главная задача найти золотую середину, чтобы оставшиеся полторы недели самоизоляции северяне провели, глядя из окон на чистые улицы и свободные контейнерные площадки.