С заботой о братьях меньших: одинокого шимпанзе Йоко передали в Бразилии, а Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нанду

На ферме в Нигерии держат более 10000 скорпионов. И всё для того, чтобы получать их яд. Он приносит огромную прибыль.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Уже 200 лет шрифт Брайля помогает слепым и плохо видящим. Его уже осваивают и на Мали. Это позволяет людям с нарушениями зрения получать образование и устраивать свою жизнь.

Ирландский фермер проводит дни альпакатерапии в школах и домах престарелых. Общение с этими милыми животными поднимает людям настроение и вызывает улыбки.

В столице Ливии построили центр досуга из вторсырья, чтобы расширить мышление детей. Они своими глазами видят, как эффективно можно использовать отходы.

Житель Мехико уже несколько десятилетий заботится о чистоте знаменитых каналов Сочимилько. Он добровольно собирает мусор, сохраняя красоту водных путей.

На ферме в Нигерии держат более 10000 скорпионов. И всё для того, чтобы получать их яд. Он приносит огромную прибыль.

Колумбия передаёт Бразилии спасённого шимпанзе Йоко. Последние два года он был одинок, а теперь будет жить среди сородичей.

В Австралии спасают дымчатую мышь, которая находится под угрозой исчезновения. Как выяснили исследователи, этим грызунам сложно найти себе пару, которая не была бы их близким родственником. Это ставит под угрозу генетическое разнообразие вида.

Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нанду – большую нелетающую птицу, похожую на африканского страуса. Их численность сокращается из-за потери мест обитания и охоты.

В Леголенде в Виндзоре в этом сезоне гостей встретит частично обновлённый мини-Лондон. Там перестроили несколько копий небоскрёбов и добавили новую. Это реплика башни, которую люди прозвали «Сыротёркой».

Фонтан Треви в Риме – одна из самых узнаваемых достопримечательностей в мире. А теперь появилась возможность заглянуть в служебное помещение, где находятся сооружения, снабжающие фонтан водой. Давайте посмотрим на эти редкие кадры.

Британская технологическая компания планирует выращивать алмазы в космосе. Она утверждает, что технология произведёт промышленную революцию. Давайте посмотрим.