С заботой о детях – в мурманской школе № 27 сделали ремонт

В филиале мурманской школы № 27, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, сделали ремонт. Оценить обновление и пообщаться со школьниками приехал глава города Мурманска Андрей Сысоев.

В данном филиале обучаются 91 ребёнок с нарушениями опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, из них 40% передвигаются только на колясках. Для обеспечения благоприятного пребывания детей в образовательном учреждении были реконструированы системы тепло- и водоснабжения, отремонтированы санузлы, в части помещений заменены окна.

«Здесь, во-первых, мы сделали полностью ремонт - поменяли сети, разобрались полностью с отоплением, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Здесь должны быть особенно комфортные условия для детей».

Для того, чтобы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья успешно осваивали образовательные программы, в учреждении постоянно ведётся работа по созданию комфортной среды.

«Сделано в принципе очень много, потому что обучение детей с особыми потребностями требует создания безбарьерной среды и специальных условий, - говорит Вера Лисичкина, директор филиала школы № 27, - у нас оборудованы пандусы, поручни, закуплены специализированная мебель, подъёмники, функционирует лифт для поднятия детей на второй этаж. Основное сделано для того, чтобы было комфортно и доступно всё детям».

В следующем году в школе планируют сделать ремонт прачечной и пищеблока.