С задачами учения в Ленинском округе Мурманска специалисты справились успешно

На территории одного из промышленных предприятий в Ленинском районе Мурманска состоялись совместные учения МЧС, «Мурманскводоканала», Росприроднадзора и компании «Россети».

По легенде учений, в округе пропало электричество и в скором порядке должны были сработать все оперативные службы.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Благодаря оперативному действию специалистов «Россетей» и водоканала на территорию улица Александра Невского, 2 был доставлен большой генератор, который позволяет обеспечить бесперебойное аварийное питание для насосных станций».

Аварийные службы спрогнозировали масштаб чрезвычайной ситуации в цифрах. ЧП затронет 40 тысяч жителей района, 348 жилых домов, 30 административных и социально значимых объектов, которые могут попасть в зону ЧС. Главная задача – не допустить затопления на территории и прекращения подачи воды жителям района.

Для экстренных работ были привлечены автоцистерны, генераторы, три аварийных бригады и бригады электриков, мотористы-водители и другая спецтехника.

Учения прошли в режиме «Повышенной готовности».