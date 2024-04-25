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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.24 19:30

С запахом гари: в Мурманске открылась фотовыставка к 375-летию пожарной охраны с говорящим названием «Работа – огонь»

Площадкой для экспозиции стал Центр современного искусства «СОПКИ 21А».

В честь 375-летнего юбилея пожарной охраны России в Мурманске открыли тематическую выставку. Помимо впечатляющих фотографий сотрудники ведомства показали и рассказали посетителям об инструментах, которые огнеборцы нередко используют в работе.

Ярослав Кузнецов, помощник начальника караула первой пожарно-спасательной части г. Мурманска: «Это «хулиган». Это универсальный лом для вскрытия. Им всё можно вскрыть - вообще. Практически всё. Удобная очень штука. Назван он «хулиганом» человеком, который создал этот универсальный лом, он так его назвал».

Пилы, бензорезы, путевые тросы, гидравлические прессы и ножницы – всё это необходимо спасателям, чтобы извлечь человека из западни и сохранить ему жизнь.

Помогать людям будучи ещё мальчишкой мечтал и младший сержант Андрей Обухов.

Андрей Обухов, командир отделения первой пожарно-спасательной части г. Мурманска: «Я учился на пожарного в колледже, профессия у меня пожарный. После того, как отслужил в армии, пошёл и устроился в МЧС».

- Это ваша детская мечта?

– Ну, да. В детстве ходил на экскурсии в пожарные части и меня это воодушевило. Хочется этим заниматься. Мне нравится моя работа».

Ежедневно по России происходит около 900 пожаров, в которых погибают 21 человек. Каждое 20-ое возгорание происходит из-за детской шалости, а благодаря пожарному извещателю за прошлый год было спасено 1644 ребёнка.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «На выставке представлены не только фотографии героев, но и реальные предметы, которые стали причиной пожара. Например, фен, утюг, обогреватель – это все предметы, которые послужили причиной трагедии.

Эти уникальные экспонаты не только своим обгоревшим видом покажут посетителям, что нужно аккуратно обращаться с электроприборами и, тем более, с огнем, но и правильно реагировать на запах гари, который чувствуется во всех уголках выставки».

Руслан Назаров, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области: «Самые яркие впечатления, как всегда, самые глубокие. Поэтому мы из фотографий попытались передать самые необычные эмоции наших пожарных, которые стимулировали бы остальных к правильному поведению».

Благодаря усилиям сотрудников МЧС в Мурманске за прошлый год рекордно сократилось количество пожаров, погибших и пострадавших на них людей.

Что касается выставки, то посмотреть все экспонаты можно будет в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» до 19 мая включительно.

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