С запахом и вкусом ухи: Международный день коренных народов мира отметили в Туломском этнографическом саамском центре

В этом году в Мурманской области День коренных народов мира, как всегда, отметили с масштабом и гостеприимством присущим северянам. Но, пожалуй, самый красочный, самобытный и вкусный по уже сложившейся традиции праздник получается в Туломе.

Именно здесь на базе этнографического саамского комплекса удаётся собрать на одной площадке рукодельниц, певцов-народников, кулинаров и творческих людей, хранящих традиции и культуру коренных северных народов от Терского берега до Кольского залива.

На Кольском полуострове к саамскому языку относятся очень бережно. Семьи стараются передать подрастающему поколению не только правильное произношение слов, но и традиционные сказки, мифы и легенды многовековой саамской культуры.

Международный фестиваль в Туломе открыла Александра Гаврилова из Ловозера. Как символ единства народов артистка исполнила песню «Встанем» на саамском и русском языках.

Но главным событием праздника традиционно стала битва кулинаров «Арктическая уха». Этот конкурс вот уже который год демонстрирует северянам и гостям Кольского полуострова, что приготовление ухи – это по-настоящему сакральный процесс в поварском искусстве, требующий знаний и уважения к традициям.

В этом году в кулинарном противостоянии сошлись 3 команды: «Тулома» - представители одноименного села, «Рокануха» из Умбы и объединенная интернациональная «Саамские вкусы, Татарские традиции» - сборная команда саамов и татарского народа.

Камилла Биккиняева, команда «Саамские вкусы, Татарские традиции» из Мурманска и Молочного: «Самое главное, - это участие. Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность поучаствовать в этом конкурсе и показать дружбу народов, показать татарское гостеприимство с саамским колоритом».

У каждой команды свои традиции, поверья и секреты. Убрать накипь с бульона, но ни в коем случае не перемешивать, кто-то обязательно кладет в уху потроха и головы рыб, секретный ингредиент саамско-татарской команды – молоко. А кто-то для лучшего вкуса использует другие, уходящие корнями далеко в глубь истории, хитрости.

Елена Егорова, команда «Тулома»: «Это секрет, потому что мы перед приготовлением провели обряд…».

Но каждый рецепт так или иначе каноничный. Семья главного повара команды из Умбы, например, уже не одно поколение хранит кулинарную книгу, где собрано около 15 самых разнообразных рецептов традиционной саамской кухни.

Надежда Касьянова, команда «Роконуха» из Умбы: «Это семейный рецепт, по этому рецепту ещё моя бабушка-варзужанка готовила. Бабушка, мама, я, естественно, ну, и моя дочка».

Конечно, для каждой команды этот конкурс совсем не про состязание. Главное здесь - это дружба народов и гостеприимство к гостям.

Елена Егорова, команда «Тулома»: «Нашу уху знает вся Мурманская область. Куда мы приезжаем на праздники, то мы везём с собой уху … Мы сварили 40 литров, даже больше, чтобы всем гостям хватило».

Как и ожидалось с праздника никто не ушел голодным. Вкусные угощения не кончались, а традиционные русские и саамские песни ещё долго звучали для всех гостей Международного дня коренных народов.