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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.20 19:30

«Саамская мозаика» - погружаемся в историю коренного народа

6 февраля отмечается Международный день саамского народа. Особенно актуален этот праздник на Кольской земле, где саамы являются коренными жителями. В честь праздника Мурманский краеведческий музей организовал этнографическую выставку «Саамская мозаика».

Такие выставки в краеведческом музее проходят в День саамского народа ежегодно. На них представлены предметы быта коренных жителей Кольского полуострова: одежда, домашняя утварь, элементы оленьей упряжки и многое другое. В основном раньше экспозиция носила этнографический характер. Теперь же здесь появились и археологические находки времён XVIII-XIX веков.

Георгий Дзенисов, заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Самое интересное, это, конечно, ювелирные украшения, которые можно посмотреть на нашей выставке. Дело в том, что саамы такие украшения не делали. Они привозные, установлены места производства их. Это Древняя Русь, в первую очередь Великий Новгород, Владимир. Это Скандинавия и  Прибалтика. Датируются они XI-XIV веками новой эры. И это говорит о том, что саамы не в такой изоляции жили, как считалось раньше, их культурные контакты прослеживаются на достаточно большой территории».

Археология помогла не только проследить торговые контакты саамов, но и подтвердила присказку о том, что главная вещь в жилище этого народа - котёл. Научным сотрудникам удалось обнаружить обломки одного из таких предметов быта. По количеству заплаток и клёпок на нём можно смело сказать: присказка не врала. Такие находки рассказывают много нового о смысле жизни на Севере.

Евгений Гоман, министр культуры Мурманской области: «У нас на Севере не так-то и много есть корней. И наиболее ценная кладовая опыта, смыслов житья на Севере - она находится у саамского народа. Мы понимаем, что 100 лет назад всё резко начало меняться для саамов. И это не единственный случай, когда построили железную дорогу, потом ГЭС. Мне кажется, на примере саамского народа мы можем в очень короткое время понять, как жить с этими стремительными изменениями».

В подготовке таких экспозиций участие принимают и представители саамского народа. Они заинтересованы в том, чтобы их культура и история преподносились без домыслов и откровенной липы. Такое трепетное отношение к культуре понимают не все. Особенно грешит искажением традиций саамов туристический бизнес.

Елена Рочева, президент Ассоциации Кольских саамов: «Те, кто, так скажем, пытаются заработать деньги, они используют саамскую культуру. Есть, конечно, недочёты. Не обращаются к коренным жителям. То, что в интернете начитали, что в книжках нашли,  то и показали, не углубляясь в тему. Перевирание есть».

На выставке «Саамская мозаика» всё представлено  исключительно в рамках исторических фактов. Есть даже документальные снимки, сделанные географом и путешественником Дмитрием Соловьёвым. На них - небольшие зарисовки быта коренных северян 1911 года. Экспозиция поможет как детям, так и взрослым открыть для себя ещё неизвестные страницы истории Кольского полуострова. Работать выставка будет до 1 марта.

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