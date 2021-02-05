Саамский язык можно будет изучать при помощи мобильного приложения

6 февраля в Мурманской области отметят Международный день саамов. В преддверии праздника с представителями малочисленного народа Севера встретился глава региона.

Ежегодно в начале февраля празднуют Международный день саамов. Важность сохранения национальной самобытности малой народности на Кольском севере трудно переоценить. К тому же интерес к этнографическому туризму постоянно растёт. В планах у представителей саамского сообщества - создание виртуального музея, посвященного подвигу оленетранспортных батальонов.

Полина Харыбина, председатель саамского собрания «Самь Соббар»: Сейчас занимаемся разработкой аудиогидов, которые будут показывать нашу историческую составляющую. Это очень важно. Сегодня и турист хочет узнать о нашей истории, и нам бы хотелось таким образом сохранить традиции».

Также уже находится в разработке мобильное приложения по изучению саамского языка, основы которого смогут освоить даже дети. Из планов - организация утреннего автобусного маршрута в Ловозеро.

Иван Головин, председатель некоммерческой территориальной соседской общины коренного малочисленного народа Севера «Самь-сыйт»: «Вопрос будет поднят по поводу выездного туризма выходного дня. Чтобы люди по лесной дороге могли ездить. Он нужен для людей и для гостей региона, которые приезжают на Сейдозеро».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил участников встречи за новые предложения и неравнодушие.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я искренне говорю вам, спасибо за предложения, вы говорите, давайте это сделаем. И очень комфортно работать. И нам надо более тесное взаимодействие».

Глава региона отметил почётной грамотой большую работу руководителя Центра коренных малочисленных народов Севера Надежду Чупрову за многолетний труд и большой личный вклад в сохранение культуры и традиций и развитие этнографического туризма.