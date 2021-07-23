Саамы подтверждают национальную принадлежность в МФЦ

Многофункциональные центры в Мурманской области начали принимать заявления о включении в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера.

Подтвердить национальность просто - достаточно предоставить паспорт и свидетельство о рождении. Полученные данные сформируют в единый реестр, в будущем заявителям будет проще получать государственную поддержку. Подать документы можно бесплатно и без лишних бюрократических проволочек, специалисты МФЦ работают по принципу «одного окна».

Елена Рочева, президент Ассоциации кольских саамов: «Я думаю, что это будет комфортно. В первую очередь, когда люди подают на квоту на облов рыбы, чтобы постоянно не собирать пакет документов, чтобы не заверять их постоянно в администрации. Этот реестр упростит всем жизнь».