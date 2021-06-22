День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.06.21 19:00
Саамы присоединились к международной акции «Свеча памяти»
Митинг провели в Мурманске у мемориала «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Участники возложили цветы и зажгли свечи, почтив память погибших родственников и всех северян, погибших в страшные годы самой кровопролитной войны.
Наталья Рашева, председатель общественной палаты Мурманской области: «80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Это большая дата. Мы должны, безусловно, эту историческую память сохранить и передать нашим детям. В принципе, эта акция этому и посвящена».
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Последние комментарии
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
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