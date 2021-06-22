Саамы присоединились к международной акции «Свеча памяти»

Митинг провели в Мурманске у мемориала «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Участники возложили цветы и зажгли свечи, почтив память погибших родственников и всех северян, погибших в страшные годы самой кровопролитной войны.

Наталья Рашева, председатель общественной палаты Мурманской области: «80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Это большая дата. Мы должны, безусловно, эту историческую память сохранить и передать нашим детям. В принципе, эта акция этому и посвящена».