«Сабмарин Кап» - самый морской гимнастический турнир прошёл в гарнизоне подводников

«Сабмарин Кап» - состязания по художественной гимнастике уже третий год собирают спортсменок Мурманской области в Гаджиево.

Лёгкие прыжки, шпагат и уверенные красивые махи. Очевидно, что Маша в художественной гимнастике давно. Спортсменке всего 12 лет, а семь из них она вытягивается в изящных фигурах и осваивает новые снаряды. Например, лента в руках Марии выглядит вполне гармонично, а ведь гимнастка выступает с ней впервые. В планах на текущий год – получить разряд КМС.

Рядом с профессионалами совсем юные спортсменки. Многие выступают впервые - обучаются основам художественной гимнастики всего несколько месяцев. Малышек в команде принято поддерживать. Аня помнит себя, когда пять лет назад вошла в зал. Именно взрослые и опытные гимнастки показывали пример и были рядом в волнительные моменты побед и неудач.

Кстати, ритуалы «на удачу» существуют почти в каждой команде. Об этом рассказала участница соревнований «Самбарин Кап» Даниела. Гимнастки мурманской спортшколы привезли талисманы – игрушки, которые девчонки бережно передают из рук в руки перед выходом к судьям.

Даниела Кравченко, гимнастка областной спортивной школы, г. Мурманск: «Мы крутим «Колесо фортуны» и нам выпадает какое-либо действие, с загаданным действием мы идём на площадку».

Улыбнулась ли фортуна спортсменкам, становится понятно во время церемонии награждения. Однако залог успеха, как ни крути, в регулярных тренировках и тщательной отработке движений

Впервые соревнование «Самбарин Кап» состоялись в 2019 году. В качестве символики турнира организаторы – они же тренеры спортивной школы города Гаджиево – взяли герб гарнизона подводников. На кубках и медалях победителей и призёров нанесены изображения субмарин.

В этом году жюри пришлось отсмотреть выступления порядка ста гимнасток из Мурманска и ЗАТО Александровск. Оценивать номера своих воспитанников особенно сложно, призналась педагог и член судейской коллегии.

Виктория Смелова, судья первой категории, тренер по художественной гимнастике, г. Гаджиево: «Я думала, что выступления будут не такие хорошие. Были конечно и плохие, и ошибки, но мы всегда стараемся сравнить ребёнка с теми результатами, которые он показывает сам: то есть, не сравнивать эту девочку и эту. У каждого свой прогресс. И всем родителям очень советую делать так, потому что, если мы будем сравнивать себя со звездами гимнастики, то никакой нервной системы и мотивации не хватит, чтобы продолжать тренироваться».

Это одни из первых состязаний в этом учебном году. Но расслабляться некогда – уже в декабре у гимнасток стартуют зимние областные соревнования.