Народный фронт запускает «горячую линию» по вакцинацииПроект «Северный берег»: северяне Игорь и Александр Логиновы составят карту загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.07.21 19:30

Сад камней у залива создал житель Дровяного

Причудливый сад камней создал житель Дровяного прямо на берегу залива. Русалки, пароходы и авангардные персонажи гармонично вписались в местный ландшафт.

Бывший моряк Генрих Боярович творец самого настоящего сада камней. Фигуры, расположенные на импровизированном пляже в Дровяном, достаточно авангардные. Кто-то в сооружении может увидеть мамонта, а кому-то привидится морской конек или чудище зависит от восприятия смотрящего.  

Генрих Боярович, создатель сада камней: «В первую очередь всё делаю для себя, когда в отпуске. Отключаешься, появляется фантазия».

Генрих Генрихович из окна своей квартиры наблюдает за сохранностью арт-объектов. Говорит, камни не жалко, а вот брёвна имеют особую ценность.  Их нечасто прибивает к берегу, найти похожие, отшлифованные волнами залива, сложно. Вандалы такого трепетного отношения не разделяют и зачастую громят скульптуры.

Генрих Боярович, создатель сада камней: «Меня просто удивляет: ты пнул, а сможешь также камешки сложит? Вот ты развалил Русалку, а сможешь собрать? Так уже три раза было».

Раньше на этом месте приезжие часто готовили мясо на шампурах, теперь эта территория не для барбекю, просто рука не поднимется развести здесь костёр. Поэтому порцию шашлыка получить не получится, а с порцией эстетического удовольствия здесь точно проблем не будет.  

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 79 копеек, евро вырос почти на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)На борьбу с загрязнением воздуха регионы смогут получить дополнительное финансирование
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика