Сад камней у залива создал житель Дровяного

Причудливый сад камней создал житель Дровяного прямо на берегу залива. Русалки, пароходы и авангардные персонажи гармонично вписались в местный ландшафт.

Бывший моряк Генрих Боярович творец самого настоящего сада камней. Фигуры, расположенные на импровизированном пляже в Дровяном, достаточно авангардные. Кто-то в сооружении может увидеть мамонта, а кому-то привидится морской конек или чудище зависит от восприятия смотрящего.

Генрих Боярович, создатель сада камней: «В первую очередь всё делаю для себя, когда в отпуске. Отключаешься, появляется фантазия».

Генрих Генрихович из окна своей квартиры наблюдает за сохранностью арт-объектов. Говорит, камни не жалко, а вот брёвна имеют особую ценность. Их нечасто прибивает к берегу, найти похожие, отшлифованные волнами залива, сложно. Вандалы такого трепетного отношения не разделяют и зачастую громят скульптуры.

Генрих Боярович, создатель сада камней: «Меня просто удивляет: ты пнул, а сможешь также камешки сложит? Вот ты развалил Русалку, а сможешь собрать? Так уже три раза было».

Раньше на этом месте приезжие часто готовили мясо на шампурах, теперь эта территория не для барбекю, просто рука не поднимется развести здесь костёр. Поэтому порцию шашлыка получить не получится, а с порцией эстетического удовольствия здесь точно проблем не будет.