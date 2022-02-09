Сад камней зимой превратился выставку чудовищ из снега

Бывший моряк Генрих Боярович по велению души стал создателем необычной выставки на берегу залива. Летом он наполняется скульптурами из дерева и камней, зимой его украшают фантазийные создания, выполненные из снега. К необычному месту у залива часто приезжают туристы, в этот раз посетителями стала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Каждый новый день Генрих Боярович начинает с прогулки вдоль залива. Здесь ему всегда рады и всегда ждут. Около 2 десятков сказочных чудищ пристально рассматривают каждого пришедшего на берег разноцветными глазами. Мужчина их вылепил из снега, но выглядят они так, словно сами только вышли из незамерзающих вод.

Генрих Боярович, создатель сада снеговиков: «Туристы приходят, смотрят, а если дети придут с маманями, тоже хорошо».

Бывший моряк, признается, что такой творческий порыв возник у него только после выхода на пенсию. Летом здесь в Дровяном Генрих Генрихович обустроил сад камней. В холодное время года, чтобы не сидеть без дела, решил попробовать смастерить из снега акулу и уже не смог остановиться. На создание одной фигуры уходит целый день, приходится трудиться до наступления сумерек. Воображение то и дело подбрасывает идеи, которые, во что бы то ни стало, надо воплотить в жизнь.

Генрих Боярович, создатель сада снеговиков: «Пробовал делать рисунок, но это не то, а когда машешь лопатой, оно само начинает доделываться».

Благо, что до фактической весны ещё далеко, поэтому снежные великаны ещё долго будут радовать местных жителей и туристов.

Теперь этот участок стал настоящим местом притяжения.