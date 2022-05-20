Салют, пионерия! В МАГУ состоялось мероприятие, посвященное 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации

Праздник для юных северян провели совместно с региональным центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, а также региональным отделением российских студенческих отрядов.

100 лет назад, 19 мая 1922 года, на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение создать одно из самых масштабных детских движений – пионерские отряды. Многие россияне, заставшие школьные годы в Советском Союзе, до сих пор с ностальгией и теплом вспоминают о своей пионерской юности, а память и традиции передают младшему поколению.

Полина Иванова, специалист по работе с молодёжью регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи: «Сейчас актуальное время для этого, потому что вся страна сплачивается. Очень важно воспитывать в ребятах патриотизм и помнить, откуда берутся наши герои, как раньше воспитывали детей, потому что эта система потихоньку возвращается и это очень хорошо».

Для школьников Мурманска организовали праздник, приуроченный к 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации. Студенты РСО рассказали юным северянам об СССР и традициях пионеров, научили давать клятву и правильно завязывать красные пионерские галстуки.

Спортивные, интеллектуальные, интерактивные и творческие площадки развернули в МАГУ. С большим энтузиазмом юные северяне погружались в традиции пионерии.

Валерия Пашкова, ученица кадетской школы г. Мурманска: «Мне кажется, что это очень интересно, можно узнать что-то новое и интересное, попробовать свои силы в таких играх, которые были сейчас».

Дух того времени организаторам удалось передать отлично.

Любовь Фиалка, исполняющая обязанности командира СПО «Ласка»: «Чувство патриотизма развиваем у детей. Для некоторых, например, для моей мамы это очень важно, потому что она сама была пионеркой, она была и комсомолкой. Для младших интересно узнать, что было тогда, для чего старались люди».

Действительно, в конкурсах и викторинах принимали участие не только школьники, но и их педагоги, ностальгирующие по ушедшей эпохе.