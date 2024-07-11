Сама цветочки я садила, сама буду поливать – инициативные жители Росляково облагораживают придомовую территорию

Жители Росляково несколько лет ждали облагораживания территории своего двора, но в итоге решили сделать всё сами. Во дворе они посадили много красивых цветов и кустов.

Евгения Есина в своём дворе выращивает красивые цветы и плодовые растения. Всё началось с кустов смородины и шиповника, которые посадила соседка. Тогда женщины решили ещё больше облагородить это место. Сестра Евгении поделилась с ней семенами клубники и палисадник стал разрастаться.

Евгения Есина, жительница Росляково: «Я её рассадила. Потом мы привезли камешки, украсили камешками. Потом я уже стала просить заборчик, заборчик нам этот сделали. Потихоньку, потихоньку расширялись, расширялись. Сначала этот уголок был, потом туда уголок, а потом сейчас уже в этот уголок».

Не обошли стороной садоводы и деревья. На участке появились березки. А цветы привозили специально из разных уголков России, здесь они прижились и радуют хозяев участка и прохожих - простушки, ирисы, анемоны и многие другие. Всё это высадили вместо сорняков и крапивы, которые росли здесь годами.

Марк Татаринков, житель Росляково: «Мне нравится заботиться о природе и благоустраивать свой двор. Это, можно так сказать, это обозначить себя на очень долгое время».

Одно расстраивает местных садоводов - возле подъездов нет забора, его после обращений установили возле одного из крылец, и то, по словам жителей, он низкий. Некоторые люди целенаправленно приводят своих животных к палисаднику, а в прошлом году вандалы даже подожгли ель, привезённую из Вологды.

Юлия Куц, жительница Росляково: «Очень обидно, что люди вместо того, чтобы созидать, просто портят всё это. Покупаем цветы за свои деньги, скидываемся. Я за свои личные деньги покупаю некоторые цветы, а их вырывают с корнями. Не знаю, может быть, пересаживают к себе, красоту наводят».

Жители Росляково ухаживают ещё и за птицами. Для них специально повесили кормушку и сколотили скворечник.