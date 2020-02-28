Самбист Антон Трушенко из Кировска добивается справедливости

Из-за неразберихи в документах ему отказывают в присвоении звания мастера спорта. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попыталась выяснить подробности неприятной ситуации.

Кто хотя бы раз сталкивался с бумажной волокитной, тот знает насколько сложно доказать свою правоту, особенно, если установленные для этого сроки безнадежно упущены. Антон Трушенко из Кировска по образованию юрист, но даже он, человек, подкованный в правовых вопросах, не смог добиться справедливости. Ещё в 2014 году Антон стал серебряным призёром чемпионата в Санкт-Петербурге, но так и не дождался подтверждающих новое спортивное звание документов. Ведь состязания признали неофициальными.

Антон Трушенко, спортсмен, г. Кировск: «Соревнования должны были пройти в Великих Луках Псковской области, а в 2014 году должен был состояться чемпионат мира по самбо в Петербурге. Но соревнования провели на той же площадке, осуществив перенос соревнований».

Лишь через год Антон Трушенко смог выяснить, что перенос соревнований не был официально заверен, а значит, и победа в чемпионате не предполагает присвоения звания мастера спорта. Только после обращения на «Прямую линию» Президента РФ на его проблему обратили внимание, так как каждый звонок главе региона берут в разработку специалисты ОНФ.

Алина Васенева, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Мурманской области: «Нарушений со стороны спортсмена нет, так как все документы для присвоения звания мастера спорта были собраны и отправлены в срок. Здесь были независящие от него причины, поэтому мы собрали документы для главы нашего региона, чтобы он обратился в Министерство спорта для решения этого вопроса».

У Антона Трушенко характер бойца и в жизни он не привык сдаваться. Мужчина готов сделать всё от него зависящее, чтобы подрастающий двухлетний сын мог гордится тем, что его отец добился звания мастера спорта.