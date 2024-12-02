Самбо придёт в школы!

В стенах Мурманского арктического университета для будущих педагогов физической культуры мастер-класс по самбо провели титулованные тренеры и спортсмены города. Главную необходимость преподавания самбо в школах они видят в способности ребят постоять за себя.

Самбо – уникальный отечественный спорт. Он широко известен как в России, так и за её пределами. Самбо – важная составляющая национальной культуры и системы воспитания подрастающих поколений. В ближайшем будущем спорт будут преподавать и в школах, а Мурманская область – не исключение.

Самбо начиналось с приёмов самообороны, которые правоохранители применяли против уличных хулиганов, а теперь это международный олимпийский вид единоборства. Основы самбо были разработаны в 1920-1930-х годах на базе дзюдо и джиу-джитсу. Сегодня самбо – один из самых массовых и распространенных видов спорта в России.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «Спорт, борьба, он интересен не только как победа, но, в первую очередь, это победа над собой, над страхом. Представляешь: ты выходишь на татами, а перед тобой кабан стоит, и ты уже испугался, а в этом ничего страшного нет. Каждый раз, когда ты боишься, ты преодолеваешь себя, а в жизни это очень помогает».

Заниматься этим видом спорта начинают с малого возраста. Благодаря проекту «Самбо в школы» систему самозащиты без оружия начинают поэтапно внедрять в общеобразовательные учреждения страны.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска: «Мы понимаем: одно дело, когда самбо проводится среди спортсменов, а другое, когда это будут преподавать в школе. Это идёт повышение уровня мастерства уроков физической культуры. И ребята будут не только играть в волейбол, баскетбол, но и будут элементарным приёмам самбо обучаться и обучать этому детей».

В Мурманской области учителя физкультуры из 11 школ прошли курсы повышения квалификации и теперь преподают азы самбо. Один из них Николай Вовненко.

Николай Вовненко, учить физической культуры школы №34 города Мурманска: «Вы знаете, самбо – это традиционный вид борьбы для нашей страны. И личностные качества зачатую играю решающую роль. И мы будем растить победителей».

Показательное выступление с эффектными приёмами показали юные самбисты спортивной школы №19. Более младшие ребята провели тренировку по методике разминки.