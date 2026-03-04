Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.26 19:30

Сами себя подсократили!

Сегодня депутаты Мурманской областной Думы большинством голосов проголосовали за сокращение числа мандатов в следующем созыве. Число депутатов Мурманской областной Думы в новом созыве уменьшится на 4 человека - с 32-х до 28-ми.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы вносим изменения в Устав Мурманской области уменьшение состава региональной Думы с 32-х до 28-м. Этот вопрос мы обсудили на фракции, рассмотрели, всё взвесили. Губернатор нас поддержал в этом, так как расходы бюджета сэкономим. Сейчас каждый рубль на счету, а качество повысится - депутаты с населением продолжат работать».

По самым скромным оценкам, экономия бюджетных средств за счёт сокращения депутатов и их помощников составит миллионы рублей. Хотя официально эту цифру журналистам сегодня не озвучили.

При этом число депутатов, работающих на оплачиваемой основе, сокращать не будут.

- Все деньги, которые будут высвобождаться, будут направлены на развитие нашего региона и региональных программ.

Сокращение численности народных избранников связано не только с необходимостью экономии бюджетных средств, но и с демографическими процессами.

- В последний раз мы рассматривали этот вопрос в 2015 году. С тех пор число избирателей уменьшилось на 90 тысяч человек, поэтому мы имеем полное право изменить численность депутатского корпуса.

Примечательно, что инициативу правящей партии поддержала и представители парламентской оппозиции.

Изменение численности депутатского корпуса повлечёт за собой изменение в нарезке избирательных округов. В региональный закон «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» так же внесены изменения.

Белошеев Михаил, депутат Мурманской областной Думы: «Будет изменена структура Думы восьмого созыва: 10 депутатов будут представлять объединения, остальные- мажоритарии».

Ближайшие выборы в Мурманскую Думу пройдут в единый день голосования, 20 сентября 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
04.03.26 15:32
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе! Я, Юлия Бурак (Смирнова) снова с Вами! Я и ВЕСЬ коллектив МБОУ Молоченной СОШ, которую я имею честь здесь представлять, ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё реже берут деньги взаймы и менее охотно одалживают сами-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»