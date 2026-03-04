Сами себя подсократили!

Сегодня депутаты Мурманской областной Думы большинством голосов проголосовали за сокращение числа мандатов в следующем созыве. Число депутатов Мурманской областной Думы в новом созыве уменьшится на 4 человека - с 32-х до 28-ми.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы вносим изменения в Устав Мурманской области уменьшение состава региональной Думы с 32-х до 28-м. Этот вопрос мы обсудили на фракции, рассмотрели, всё взвесили. Губернатор нас поддержал в этом, так как расходы бюджета сэкономим. Сейчас каждый рубль на счету, а качество повысится - депутаты с населением продолжат работать».

По самым скромным оценкам, экономия бюджетных средств за счёт сокращения депутатов и их помощников составит миллионы рублей. Хотя официально эту цифру журналистам сегодня не озвучили.

При этом число депутатов, работающих на оплачиваемой основе, сокращать не будут.

- Все деньги, которые будут высвобождаться, будут направлены на развитие нашего региона и региональных программ.

Сокращение численности народных избранников связано не только с необходимостью экономии бюджетных средств, но и с демографическими процессами.

- В последний раз мы рассматривали этот вопрос в 2015 году. С тех пор число избирателей уменьшилось на 90 тысяч человек, поэтому мы имеем полное право изменить численность депутатского корпуса.

Примечательно, что инициативу правящей партии поддержала и представители парламентской оппозиции.

Изменение численности депутатского корпуса повлечёт за собой изменение в нарезке избирательных округов. В региональный закон «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» так же внесены изменения.

Белошеев Михаил, депутат Мурманской областной Думы: «Будет изменена структура Думы восьмого созыва: 10 депутатов будут представлять объединения, остальные- мажоритарии».

Ближайшие выборы в Мурманскую Думу пройдут в единый день голосования, 20 сентября 2026 года.