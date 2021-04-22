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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.21 19:30

Самодеятельный коллектив «Русские узоры» 25 апреля проведут большой отчётный концерт

Артисты исполнят русские и народные песни для всех гостей. А пока съемочная группа «Арктик-ТВ» побывала на репетиции ансамбля.

Ансамбль «Русские узоры» из Молочного существует с 2002 года. Он был образован бывшими участниками хора совхоза «Арктика». С годами состав менялся, постепенно становясь моложе и профессиональней. В репертуаре коллектива песни русских классиков, местных авторов и фольклор. Ансамбль регулярно участвует в различных конкурсах и фестивалях по всей стране.

Елена Тугузова, руководитель народного самодеятельного ансамбля «Русские узоры»: «Самое, наверное, интересное и высокое достижение, было как раз после Дня космонавтики – это гостиница «Космос». Не дадут мне соврать. Это 2018 год, когда мы прошли в финал всероссийского хорового фестиваля, победив сначала на региональном этапе, потом на окружном в Санкт-Петербурге. Участвовали в финале всероссийского конкурса».

«Русские узоры» - это 10 исполнителей разных профессий и возрастов. Самому взрослому участнику 69 лет, а молодому 17. Ксюша - младшая в коллективе, она вошла в состав в 2017 году, а до того была участницей ансамбля «Капельки». Сейчас Ксения солистка.

Участники признаются, что уже стали друг другу второй семьей. Например, важные даты здесь празднуют вместе. Всегда помогают, если это необходимо, наверное, поэтому Алексей в своё время и решил присоединиться к хору. Он всю жизнь играл рок и поп-музыку, а однажды придя на концерт «Русских узоров», так проникся творчеством, что остался с ними.

По признанию артистов, они всегда рады видеть новые лица в своём коллективе. Главное, чтобы будущие участники всей душой любили народную музыку.

25 апреля в 15 часов в Доме культуры посёлка Молочный ансамбль «Русские узоры» проведёт ежегодный отчётный концерт. Гости увидят не только любимые номера, но и новые постановки. С артистами также выступит ансамбль народных инструментов «Русские наигрыши» Кольского центра культуры.

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