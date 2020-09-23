Самое большое учебное парусное судно в мире пришло в самый северный город России

После почти месячного путешествия барк «Седов» добрался до Певека.

Основная цель захода парусного судна в этот город – бункеровка, т. е. пополнение запасов топлива. Но местные жители превратили встречу с экипажем в праздник - гостей приветствовали хлебом-солью, национальными угощениями, песнями и танцами.

Теперь «Седов», на борту которого проходят практику и мурманские курсанты, отправится в заполярный порт Сабетту, а затем прибудет в Мурманск. Точная дата, когда красавец парусник войдёт в Кольский залив и ошвартуется у причала, пока не известна. Ориентировочно называют 10-12 октября, но всё будет зависеть от погодных условий и попутного ветра.

Конечной точкой путешествия станет порт нынешней приписки барка - Калининград.