Самое главное, не расслабляться, а активно двигаться вперёд – Андрей Чибис

Сегодня с раннего утра в правительстве региона провели очередное оперативное совещание. Основной темой заседания стало обсуждение вопросов экономики Мурманской области.

Открыли оперативное совещание в правительстве региона хорошей новостью. Несмотря на все трудности, происходившие в 2020 году, Мурманской области удалось сохранить высокие темпы роста инвестиций. В стране действует федеральный закон о поддержке и поощрении капиталовложений. Уже заключено 20 таких соглашений, два из них – в Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это освоение Печегубского месторождения компании «ОЛКОН» и ещё один проект компании СЗФК. Это новое месторождение, которое позволит продлить срок действия комбината на срок реализации проекта».

Вице-губернатор отметила, что в регионе продолжается поддержка предпринимателей. Для представителей малого бизнеса до 26 марта продолжают приём заявок на губернаторский стартап. Также с марта пострадавшие предприятия могут подать заявку в кредитную организацию для получения займа до полумиллиона рублей под 3% на выплату зарплат. И это не всё. До конца года будет введён инвестиционный вычет для крупных компаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, не расслабляться, а активно двигаться вперёд. Динамика роста позволила нам подготовить изменения в бюджете, я об этом в начале вступительной части сказал. Более 10 млрд рублей отправляется на актуальные социальные нужды нашей области. В ближайшее время будет рассмотрение внесенного законопроекта областной Думой».

Ещё одной темой совещания стало обсуждение возможности разгрузки железнодорожного переезда по улице Портовой, 37 в Мурманске, чтобы обеспечить удобный проезд автомобилей. Однако изменить алгоритм работы оборудования невозможно, так как он настроен на скорость подвижного состава и длину пути.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Мы проведём дополнительно хронометражное наблюдение на предмет периода времени отсутствия подвижного состава в границах переезда 5 и 6 для более прогнозируемой ситуации и раннего оповещения автолюбителей о возможности проезда состава».

Но таким ответом подчинённого глава региона остался недоволен. Наблюдения и рекомендации, о которых в том числе говорил министр, увы не решают проблему с проездом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы меня заверили, что днём там все работает. Значит, неделя ещё срок, но не в режиме рекомендаций, а в режиме конкретных решений. Не получается, собирайте совещание у меня, но докладывать о бурной деятельности не надо. Результаты важны, понимаете».

Переходя к другим темам, губернатор отметил, что в Заозерске в рамках реновации ЗАТО уже сданы 4 квартиры. В этом году в Умбе введут в эксплуатацию четвертую торфяную котельную. Тем самым уйдя от мазутозависимости. А ещё, пришедшая в Мурманскую область настоящая весна, означает, что пришло время борьбы с возможным паводком. Для этого необходимо своевременно убирать и вывозить снег.