В регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного делаС 22 по 26 марта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет временно перекрываться движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

Самое главное, не расслабляться, а активно двигаться вперёд – Андрей Чибис

Сегодня с раннего утра в правительстве региона провели очередное оперативное совещание. Основной темой заседания стало обсуждение вопросов экономики Мурманской области.

Открыли оперативное совещание в правительстве региона хорошей новостью. Несмотря на все трудности, происходившие в 2020 году, Мурманской области удалось сохранить высокие темпы роста инвестиций. В стране действует федеральный закон о поддержке и поощрении капиталовложений. Уже заключено 20 таких соглашений, два из них – в Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это освоение Печегубского месторождения компании «ОЛКОН» и ещё один проект компании СЗФК. Это новое месторождение, которое позволит продлить срок действия комбината на срок реализации проекта».

Вице-губернатор отметила, что в регионе продолжается поддержка предпринимателей. Для представителей малого бизнеса до 26 марта продолжают приём заявок на губернаторский стартап. Также с марта пострадавшие предприятия могут подать заявку в кредитную организацию для получения займа до полумиллиона рублей под 3% на выплату зарплат. И это не всё. До конца года будет введён инвестиционный вычет для крупных компаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, не расслабляться, а активно двигаться вперёд. Динамика роста позволила нам подготовить изменения в бюджете, я об этом в начале вступительной части сказал. Более 10 млрд рублей отправляется на актуальные социальные нужды нашей области. В ближайшее время будет рассмотрение внесенного законопроекта областной Думой».

Ещё одной темой совещания стало обсуждение возможности разгрузки железнодорожного переезда по улице Портовой, 37 в Мурманске, чтобы обеспечить удобный проезд автомобилей. Однако изменить алгоритм работы оборудования невозможно, так как он настроен на скорость подвижного состава и длину пути.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Мы проведём дополнительно хронометражное наблюдение на предмет периода времени отсутствия подвижного состава в границах переезда 5 и 6 для более прогнозируемой ситуации и раннего оповещения автолюбителей о возможности проезда состава».

Но таким ответом подчинённого глава региона остался недоволен. Наблюдения и рекомендации, о которых в том числе говорил министр, увы не решают проблему с проездом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы меня заверили, что днём там все работает.  Значит, неделя ещё срок, но не в режиме рекомендаций, а в режиме конкретных решений. Не получается, собирайте совещание у меня, но докладывать о бурной деятельности не надо. Результаты важны, понимаете».

Переходя к другим темам, губернатор отметил, что в Заозерске в рамках реновации ЗАТО уже сданы 4 квартиры. В этом году в Умбе введут в эксплуатацию четвертую торфяную котельную. Тем самым уйдя от мазутозависимости. А ещё, пришедшая в Мурманскую область настоящая весна, означает, что пришло время борьбы с возможным паводком. Для этого необходимо своевременно убирать и вывозить снег.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Александр Баренбойм – что нам ждать от нового КоАП с 1 января 2021 года
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:25«Спартак и Калашников». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)По делам нашим - ключевая ставка Банк России 4,50%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 47 копеек, евро – на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Количество технологических нарушений в энергетике и ЖКХ региона за 2 года сократилось на 42,7%-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика