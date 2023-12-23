Самое лучшее передать детям: семья из Эфиопии посадила 2000 деревьев, а австралийский фермер учит сыновей ремонтировать старую автотехнику

ЮНЕСКО добавило итальянское оперное исполнение в список нематериального культурного наследия. Теперь этот вид исполнительского искусства не только популяризируют, но и защитят.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Борзых.

Новый шпиль установили на соборе Парижской Богоматери. Конструкция сгорела в 2019 году во время пожара.

Самолёт миллиардера Ричарда Брэнсона совершил первый дальнемагистральный полёт на полностью экологичном топливе. Он пролетел из Лондона в Нью-Йорк. На борту был сам основатель компании. Исландский стартап разработал технологию превращения углекислого газа в каменную породу. Он планирует импортировать СО 2 из других европейских стран.

Российские модельеры ждут для себя положительных изменений, включая увеличение продаж. Это связано с уходом западных брендов из страны.

Новый подход к выращиванию лосося. На одной из рыбных ферм Майами для рыбы создают условия, похожие на естественные, включая температуру, солёность и освещение. Давайте посмотрим.

Шанс для лошадей, у которых вообще не было шанса на жизнь. Аргентинка основала центр, куда принимает животных без конечностей или с тяжёлыми травмами.

Австралийский фермер нашёл необычный способ занять своих сыновей во время каникул. Они ремонтируют старую автотехнику – и развлекаются, и получают новые навыки.

Лес, состоящий более чем из 2000 деревьев. Именно такой за 16 лет вырастила семейная пара из Эфиопии. Своими поступками, а также песнями супруги надеются вдохновить других делать то же самое. И начали с собственных детей.

В Египте после реставрации открылся музей Имхотепа. Он находится в Саккарском некрополе, где хоронили фараонов.

ЮНЕСКО добавило итальянское оперное исполнение в список нематериального культурного наследия. Теперь этот вид исполнительского искусства не только популяризируют, но и защитят.