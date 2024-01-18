«Самое время жить»: показать то, о чём не хочется иногда даже говорить

Девушки, борющиеся с онкозаболеваниями, готовятся к открытию областной фотовыставки. Проект «Самое время жить» про безграничную любовь к себе и жизни.

Такие смелые и лучезарные – под вспышками камер и за улыбками не угадываются в этих женщинах их тяжелейшие истории.

Например, всего три года назад с раком начала свою борьбу Наталья Будько. Сначала, словно туча заслонила её жизнь от счастливых моментов, болезнь забрала силы и красоту.

Наталья Будько, организатор и куратор группы взаимопомощи для онкологических пациентов Мурманска и Мурманской области, г. Гаджиево: «Кажется, что жизнь закончилась, что твоя красота женская куда-то ушла. На самом деле, это всё у нас в голове, и задача проекта – показать женщинам, которые в процессе лечения, либо уже прошли его, что они прекрасны, красивы, что внутренний свет не погасят никакие шрамы, диагнозы и болезни».

А вокруг были девушки с похожими диагнозами: кто-то продолжал верить в лучшее, кто-то терял надежду. Но главное, что всегда была возможность поделиться друг с другом своими тягостями. Так Наталья создала группу для пациентов с онкозаболеваниями.

Наталья Будько, организатор и куратор группы взаимопомощи для онкологических пациентов Мурманска и Мурманской области, г. Гаджиево: «Семья, друзья – это одно. А когда у тебя есть группа единомышленников, те, кто может понять твои проблемы, беды – это совсем другая история».

А после родилась и мысль о творческих методах поддержки. Фотопроект «Сейчас самое время жить» объединил женщин из разных уголков области ради важной и необходимой цели.

Ульяна Анисимова, участница проекта «Самое время жить», г. Мурманск: «Я пошла в проект, потому что сама очень позитивный человек. Своим примером хочу показать, что бороться нужно и можно! Нельзя складывать руки и ждать чего-то. Надо действовать, надо жить, любить жизнь и близких, радоваться каждому дню».

Наталья Жилич, участница проекта «Самое время жить», г. Североморск: «Этот проект о том, что жизнь продолжается, однозначно! Надо просто себя брать в руки, говорить: «Вставай, пошли – жизнь продолжается!».

У Ульяны Анисимовой в руках розовая лента – это символ борьбы с раком груди. Цвет, уверяет участница проекта, самый подходящий, хотя это не единственный онкодиагноз, который поставили ей врачи. Но времени жалеть себя просто нет.

Ульяна Анисимова, участница проекта «Самое время жить», г. Мурманск: «Самое главное – это диагностика, второе – ни в коем случае не паниковать, не закрываться. Найти в себе силы, принять это и начинать действовать, начинать борьбу».

Последней, кто узнал о болезни жительницы Североморска Натальи, была собственная мама. Говорить о раке с близкими очень сложно, кажется, в этот момент ты окончательно сдаёшься. Но Наташа смогла в прямом смысле встать с колен. Да, сейчас она с протезами, но уже работает и отказывается растрачивать жизненные силы на бездействие и отчаяние.

Наталья Жилич, участница проекта «Самое время жить», г. Североморск: «И когда человек узнает, что у него такой смертельный диагноз, наверное, возникает желание, а чтобы успеть ещё сделать, что надо успеть сделать и для детей, и для себя, и для родственников… Хочется успеть жить! Побольше сделать!».

Кроме фотовыставки в проект входит спектакль с участием онкопациентов. Премьера его состоится 3 февраля в Центре творчества и досуга Гаджиево. А 4 февраля «Самое время жить» перенесут на площадку Центра современного искусства в Мурманске и откроет для всех желающих узнать истории борьбы и жизни людей с диагнозом «Рак».