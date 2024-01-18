Мурманчан приглашают на встречуВ Мурманске традиционно купель будет организована на Семёновском озере с 18 на 19 января возле домика «моржей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.24 19:30

«Самое время жить»: показать то, о чём не хочется иногда даже говорить

Девушки, борющиеся с онкозаболеваниями, готовятся к открытию областной фотовыставки. Проект «Самое время жить» про безграничную любовь к себе и жизни.

Такие смелые и лучезарные – под вспышками камер и за улыбками не угадываются в этих женщинах их тяжелейшие истории.

Например, всего три года назад с раком начала свою борьбу Наталья Будько. Сначала, словно туча заслонила её жизнь от счастливых моментов, болезнь забрала силы и красоту.

Наталья Будько, организатор и куратор группы взаимопомощи для онкологических пациентов Мурманска и Мурманской области, г. Гаджиево: «Кажется, что жизнь закончилась, что твоя красота женская куда-то ушла. На самом деле, это всё у нас в голове, и задача проекта – показать женщинам, которые в процессе лечения, либо уже прошли его, что они прекрасны, красивы, что внутренний свет не погасят никакие шрамы, диагнозы и болезни».

А вокруг были девушки с похожими диагнозами: кто-то продолжал верить в лучшее, кто-то терял надежду. Но главное, что всегда была возможность поделиться друг с другом своими тягостями. Так Наталья создала группу для пациентов с онкозаболеваниями.

Наталья Будько, организатор и куратор группы взаимопомощи для онкологических пациентов Мурманска и Мурманской области, г. Гаджиево: «Семья, друзья – это одно. А когда у тебя есть группа единомышленников, те, кто может понять твои проблемы, беды – это совсем другая история».

А после родилась и мысль о творческих методах поддержки. Фотопроект «Сейчас самое время жить» объединил женщин из разных уголков области ради важной и необходимой цели.

Ульяна Анисимова, участница проекта «Самое время жить», г. Мурманск: «Я пошла в проект, потому что сама очень позитивный человек. Своим примером хочу показать, что бороться нужно и можно! Нельзя складывать руки и ждать чего-то. Надо действовать, надо жить, любить жизнь и близких, радоваться каждому дню».

Наталья Жилич, участница проекта «Самое время жить», г. Североморск: «Этот проект о том, что жизнь продолжается, однозначно! Надо просто себя брать в руки, говорить: «Вставай, пошли – жизнь продолжается!».

У Ульяны Анисимовой в руках розовая лента – это символ борьбы с раком груди. Цвет, уверяет участница проекта, самый подходящий, хотя это не единственный онкодиагноз, который поставили ей врачи. Но времени жалеть себя просто нет.

Ульяна Анисимова, участница проекта «Самое время жить», г. Мурманск: «Самое главное – это диагностика, второе – ни в коем случае не паниковать, не закрываться. Найти в себе силы, принять это и начинать действовать, начинать борьбу».

Последней, кто узнал о болезни жительницы Североморска Натальи, была собственная мама. Говорить о раке с близкими очень сложно, кажется, в этот момент ты окончательно сдаёшься. Но Наташа смогла в прямом смысле встать с колен. Да, сейчас она с протезами, но уже работает и отказывается растрачивать жизненные силы на бездействие и отчаяние.

Наталья Жилич, участница проекта «Самое время жить», г. Североморск: «И когда человек узнает, что у него такой смертельный диагноз, наверное, возникает желание, а чтобы успеть ещё сделать, что надо успеть сделать и для детей, и для себя, и для родственников… Хочется успеть жить! Побольше сделать!».

Кроме фотовыставки в проект входит спектакль с участием онкопациентов. Премьера его состоится 3 февраля в Центре творчества и досуга Гаджиево. А 4 февраля «Самое время жить» перенесут на площадку Центра современного искусства в Мурманске и откроет для всех желающих узнать истории борьбы и жизни людей с диагнозом «Рак».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Прогулка по Выборгу». Документальный фильм (16+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Где кадры для добывающей отрасли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 54 копейки, доллар подрос почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)На замену водоподогревателей в МКД Мурманска планируют выделить средства из резервного фонда-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика