Самокат раздора, или Скандал отцов и детей разразился в центре Мурманска

Неизвестный мужчина напал на подростка на скейт-площадке, отобрал у него самокат и избил ребёнка. В чём причина такого неадекватного поведения взрослого человека, разбирается полиция и журналисты нашего телеканала.

Мужчина напал на подростка в центре Мурманска. Случай произошёл на скейт-площадке. Видео произошедшего очевидцы выложили в социальные сети. Согласно описанию к ролику, маленький ребёнок катался на территории без защиты на нетрюковом самокате. Родителей рядом не было. Малыш без очереди начал спуск по рампе и столкнулся с подростком. Неожиданно появилась мама ребёнка, учинила скандал, а затем позвала отца, который судя по видео решил проучить подростка.

Стоит отметить, что подростки, судя по записи, вели себя прилично, не кинулись на обидчика толпой, говорили с ним на «Вы». Взрослый участник конфликта, как видно в конце видеоролика, самокат всё-таки выпустил, но лишь для того, чтобы накинулся на подростка с кулаками.

Судя по комментариям под видео в группе нашего телеканала, есть те, кто поддерживают мужчину, и даже уверяют, что насилие по отношению к детям – это нормально.

Но есть и пользователи, защищающие подростков.

Завершился скандал приездом полиции. По данному факту сейчас проводится проверка. Опрашиваются свидетели, идёт поиск мужчины. Если верить комментариям автора видео, то нападавший угрожал подросткам преследованием.

По результатам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.