Самолёту авиакомпании «Россия» присвоили имя Кировска

Город был признан одним из мест туристического притяжения в нашей стране. Теперь его название и изображение герба нанесены на фюзеляж воздушного судна.

Соответствующее решение было принято по итогам Всероссийского общенародного конкурса-голосования в рамках проекта «Путешествуем по России».

Теперь имя Кировска присвоено одному из 44-х лайнеров «России». Представитель авиакомпании также объявил, что с 17 декабря начнутся прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Апатиты – Санкт-Петербург. Первым лайнером «России», который прибудет из Санкт-Петербурга в аэропорт «Хибины», станет именной самолёт «Кировск».

Проект «Путешествуем по России», как считают его организаторы, способен существенно расширить географию поклонников Кировска и склонов «Большого Вудъявра». Сезон катания на горнолыжном курорте – один из самых продолжительных в России. В этом году реализуется проект искусственного оснежения склонов курорта, что позволит дополнительно расширить сезон катания практически на 2 месяца – с октября по начало июня.