Самолёты и вертолёты Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, вернулись в пункты постоянной дислокации

Авиация флота была представлена палубными вертолётами Ка-27М, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, истребителями-перехватчиками МиГ-31, противолодочными самолётами Ту-142, корабельными истребителями МиГ-29К, а также вертолётами Ми-8 и другими видами авиационной техники.

В течение месяца экипажи морской авиации флота были задействованы в авиационных тренировках над Санкт-Петербургом и Кронштадтом, а 31 июля - в День ВМФ России - приняли участие в авиационной части Главного военно-морского парада. Экипажи самолётов и вертолётов Северного флота осуществляли вылеты с аэродромов временного базирования, расположенных в Карелии, Ленинградской и Тверской областях, а также с одного из аэродромов в Вологодской области.

Авиация флота была представлена палубными вертолётами Ка-27М, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, истребителями-перехватчиками МиГ-31, противолодочными самолётами Ту-142, корабельными истребителями МиГ-29К, а также вертолётами Ми-8 и другими видами авиационной техники.