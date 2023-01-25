«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения

Если вы решили сменить сферу профессиональной деятельности, то это повод для того, чтобы заглянуть в Центр занятости населения, к примеру, на тренинг личностного роста для женщин.

Римма Косович, участница тренинга личностного роста: «Я хочу просто в интернете работать, везде путешествовать и работать в телефоне, как говорится».

Римма Косович работала в поликлинике лаборантом, но попала под сокращение. Северянка не растерялась и пришла на тренинг «Самореализация по-женски» в Центре занятости населения, чтобы стать ближе к исполнению своей мечты.

Светлана Молькова, психолог-профконсультант Центра занятости населения: «Дело в том, что у нас очень большое количество женщин состоит на учёте. У них разный возраст, они пришли к нам после какого-то неудачного опыта работы, хотят что-то в своей жизни изменить. Либо произошло уже профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, кто-то был в декретном отпуске, сейчас потерялся и не знает, как себя найти в профессии. Поэтому мы создали такой тренинг, чтобы помочь им определиться с направлением дальнейшей деятельности».

Если вы решили сменить сферу профессиональной деятельности, то это повод для того, чтобы заглянуть в Центр занятости населения, к примеру, на тренинг личностного роста для женщин.

Светлана Молькова, психолог-профконсультант Центра занятости населения: «Тренинг у нас обычно проходит в небольшой группе в зале групповых занятий до десяти человек. Мы набираем обычно группу, затем проводим занятия по определённой теме. Люди уже знают о том, какая будет тема, они записываются на конкретный тренинг, в ходе которого мы используем различные техники. Ми методами мы пытаемся осознать свою профессиональную роль, какой может быть выстроен профессиональный план в своей жизни».

Профориентационные тесты дают лишь приблизительное понимание о дальнейшей трудовой деятельности. А для реализации желаемого этого, порой, недостаточно, особенно, когда на пути к успеху стоят страхи и психологические барьеры. А проработать их можно через арт-терапевтические методы.

Творчество - это всегда путь к чему-то новому, способ самопознания и возможность стать креативной и успешной. Как утверждают сотрудники Центра занятости населения, такие тренинги личностного роста затронут все слои населения региона.